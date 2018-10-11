Alanya'daki Zehra Yılmaz cinayetinde flaş gelişme

Mehmet AL

ALANYA Adliyesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Zehra Yılmaz'ın çocukları Umut ve Yasemin Y., yakınları ve Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu vekillerinden Av. Halime Şenli ile Av. Sinem Topcu katıldı.

KATİL KOCA TEHDİT ETMİŞ

Duruşmada ifade veren Zehra Yılmaz'ın 18 yaşındaki oğlu Umut Y, “Hasan Y. annemle yaklaşık 4 sene birlikte yaşadı. Boşanmak istemişse de sürekli olarak rahatsız edip, mesajlar atmaya başladı. Son olarak uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak bu karar verilmeden önce Hasan Y.'nin annemi ölümle tehdit ettiğine dair mesajları gördüm. Biz bir süre aynı evde beraber yaşadığımız için sanığın silahı olduğunu biliyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim” dedi.

‘ANNEMDEN EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİ’

Duruşmada mahkeme heyetine ifade veren Zehra Yılmaz’ın 21 yaşındaki kızı Yasemin Y, “Maktül benim annem olur. Sanık ise annemin ikinci evliğini yaptığı şahıstır. Sanığın kıskançlık kaynaklı hareketlerinden dolayı, tartışmaya başlamışlardı. Hatta ilk başta boşanmak isteyip annemden evi terk etmesini isteyen de sanıktı. Annem biraz daha denemek istedi. Sonuç alamayınca evden ayrılıp benim yanıma geldi. Bu sırada Hasan Y. yeniden bir araya gelme talebinde bulundu. Annemin olumsuz yanıt vermesi üzerine baskı ve tehditlere başladı. Kardeşimi ve beni kastederek bize zarar vereceğini ve öldüreceğine söylemekteydi” şeklinde konuştu.

DURUŞMA 13 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y.’nin Konya'daki tedavi gördüğü hastaneden rapor alınması ve duruşmaya getirilmesini isterken; duruşmayı 13 Aralık 2018 tarihine erteledi.

'SANIĞIN TUTUKLANIP ALANYA'YA GETİRİLMESİN İSTEDİK!’

Duruşma hakkında bilgi veren Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu Üyesi avukatlar, sanığın tutuklu yargılanmasını istediler.

Avukat Halime Şenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadın Hakları Kurulu olarak davaya müdahil olma taleplerinin Yargıtay tarafından kabul görülmediği gerekçesiyle mahkemece reddedildiğini söyledi. Şenli şöyle dedi: “Ama biz vekalet alıp davaya yine devam edeceğiz. Sanığın tutuklanmasını ve buraya getirilmesini talep ettik. Bizce en önemlisi bu, Konya'da yattığı hastaneden taburcu olmuş. Alanya'daki evini de boşaltmış, şuan nerede olunduğu bilinmiyor. Tutuklanmanın değerlendirilmesi ve bu konuda karar verilmesi amacıyla yakalanma kararı çıkarıldı. Yakalanıp mahkemenin huzuruna getirilecek. Bizim talebimizde bu yöndeydi. Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü önceden tasarlanmış, planlanmıştır.

‘ÖLDÜRÜLEN ZEHRANIN YANINDAYIZ'

Türkiye Kadın Hakları Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Gaye Coşkun, dernek olarak Zehra Yılmaz davasını takip edeceklerini söyledi. Kadına yönelik suçlarda benzer durumlar yaşandığını kaydeden Coşkun daha önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş; tutuklama kararı verilmemiş bir sanık var karşımızda. Hukuk sürecini takip edeceğiz. Öldürülen Zehra Hanım ve ailesinin yanındayız. Tüm mağdur kadınlarla birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki suçlular cezalarını bulsunlar. Tek beklentimiz budur” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Mart 2018 tarihinde boşanma davası açan iki çocuk annesi eşi Zehra Yılmaz’a kurşun yağdırıp ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan 47 yaşındaki Hasan Y. ağır yaralanmıştı.

Korkunç olay, Şekerhane Mahallesi, Yaylayolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y., boşanma davası açan 37 yaşındaki eşi Zehra Yılmaz'ın çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y.ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verirken, Hasan Y. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hasan Y.'nin halen Konya’daki bir hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 18:11