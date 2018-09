Alanya'daki vurgunda kritik soru! Paralar nerede?

ALANYA’DA “Ucuz döviz alıyorum” diyerek piyasadan yaklaşık 100 milyon lira para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda para çaldığı suçlamasıyla aranırken önceki gün İzmir’de yakalanan banka müdürü Arif İ. ile birisi göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Aranan banka müdürünün İzmir'de yakalanmasına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama ve yakalama kararı sonrasında şüphelinin Torbalı ilçesindeki amcasının yanına geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlatılan takip sonrası ilçedeki bir kafede olduğu tespit edilen zanlıyı, yurtdışına kaçmak için göçmen kaçakçısıyla pazarlık halindeyken düzenlenen operasyonla yakaladı.

‘BENİ NASIL BULDUNUZ?’

Zanlı banka müdürünün kafede polisi karşısında gördüğünde şaşırarak “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenilirken, şüphelinin kardeşi ve göçmen kaçakçısı bir şahıs ile birlikte yakalanmasının ardından Torbalı ilçesinde yaşayan amcası da gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait 4 adreste ve üst aramalarında yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, pasaport, bir tabanca, tabancaya ait 22 mermi, çakı ve cep telefonları ele geçirdi. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Arif İ., dün akşam havayoluyla İzmir’den Antalya’ya, oradan da karayoluyla Alanya’ya getirildi. Arif İ’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Alanya'da 21 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, bir devlet bankasının çevreyolu şubesinde müdür olarak görev yapan Arif İ'nin piyasadan yaklaşık 100 milyon TL para toplayarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Arif İ'nin bazı döviz büroları ile Alanya’nın tanınmış işadamlarından yaklaşık 10 gündür 100 milyon liraya yakın parayı “Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum” diyerek topladığı iddia edildi. Arif İ’nin, çalıştığı banka şubesinden ise 1.5 milyon Türk Lirası, 1.5 milyon Euro ve 2.2 milyon dolar aldığı iddia edildi. Arif İ’nin saat 14.00 sıralarında bankadan "Bir müşteri ziyaretine gidiyorum" diye ayrıldığı, mesai bitimine rağmen geri dönmemesi üzerine olayın ortaya çıktığı anlaşıldı. Müşterilerinin yıllara dayalı güvenini suistimal ettiği iddia edilen Arif İ’nin cuma akşamı Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan (GZP) İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Aynı uçakla İstanbul’a giden kardeşi Hakan İ. ise İstanbul’da gözaltına alındı. Hakan İ., Alanya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VURGUN OLAYI NASIL PATLADI?

İddiaya göre, olaylar şu şekilde gelişti: Eylül ayının başlarında Halkbank’ın adının karıştığı ‘gece yarısı ucuz dolar satışı’ haberlerinden sonra yüksek miktarda nakit parası olduğunu bildiği müşterilerini arayan banka müdürü Arif İ. “Ucuz dolar topluyorum, size de para kazandırayım” diyerek ne kadar paraları varsa göndermelerini istedi. Alanya’da döviz bürosu olan, müteahhitlik, turizmcilik ve emlakçılık yapan çok sayıda işadamı, Arif İ.’ye önce küçük meblağlar göndermeye başladı. 100 bin lira gönderene bir gecede 10 bin lira kazandıran Arif İ., iddiaya göre bu yöntemle müşterilerinin güvenini kazandı ve kendisine gönderilen meblağlar giderek artmaya başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından geçmişte hakkında soruşturma açıldığı için her an görevden alınabileceği ileri sürülen, bu nedenle başına gelecekleri bildiği için böyle bir yönteme başvurduğu iddia edilen Arif İ., Alanya’da müteahhitlik de yapan Obalı bir döviz bürosu sahibinden en son 23 milyon lira, çarşı merkezindeki bir başka dövizciden de 10 milyon lira aldı. Kendisinden istenen meblağın yüksek olmasından şüphelenen ve 23 milyon liranın karşılığındaki dövizi akşama kadar isteyen müteahhit ile banka müdürü Arif İ., cuma günü telefonda tartıştı. 23 milyon lira karşılığındaki dövizi ancak 24 Eylül Pazartesi günü verebileceğini söyleyen banka müdürü Arif İ., öğleden önce dövizciyi ziyaret edip sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Döviz bürosunda yeniden tartışan ikili, paranın ne zaman verileceği konusunda anlaşamayınca banka müdürü Arif İ. “Paranı ancak pazartesi günü verebilirim” deyip döviz bürosundan ayrıldı. Ancak parasını cuma günü almakta kararlı olan dövizci, öğleden sonra banka müdürü Arif İ.’yi aradı, ulaşamadı. Şu an tutuklu bulunan kardeşi Hakan İ.’yi aradı, ulaşamadı. Son olarak banka şubesini arayan dövizci, banka müdürü Arif İ.’nin kayıp olduğunu anlayınca karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Dövizcinin ihbarı üzerine düğmeye basan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alanya Emniyet Müdürlüğü, 48 saat geçmeden banka müdürü Arif İ.’nin İzmir’de ele geçirilmesini sağladı.