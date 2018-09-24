Alanya'daki vurguncu müdürün kaçış planı ortaya çıktı

GEÇEN Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

VURGUN YAPAN MÜDÜR İZMİR'DE YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından “Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları“ kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma yaparak kayıplara karışan müdür Arif İ.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaştı. Bununu üzerine harekete geçen ekipler, Arif İ.’yi İzmir'de Liman yakınlarında bir kafede Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

'BENİ NASIL BULDUNUZ DİYEREK ŞAŞIRMIŞ'

Zanlı banka müdürü Arif İ.'nin kafede polisi karşısında gördüğünde çok şaşırarak "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi. Şüphelinin kardeşi ve göçmen kaçakçısı bir kişi ile birlikte yakalanması sonrası Torbalı ilçesinde yaşayan amcası da gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait 4 adreste ve üst aramalarında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, pasaport, bir tabanca, tabancaya ait 22 mermi, çakı ve cep telefonları ele geçirdi.

MÜDÜRÜN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında müdür Arif İ.’nin kardeşi Hakan İ. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderirken, şüphelinin amcası da dün ekipler tarafından yakalandı. Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yaptığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 14:49