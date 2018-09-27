Alanya'daki vurguncu banka müdürü için karar çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ'nin çalıştığı bankayı ve 'ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile işadamlarını yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaştı. Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İ.'nin Yunanistan'a kaçmak için Ahmet Yücel O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etti. Bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ, amcası İsa İ, müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir tabanca bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisi tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında Mustafa A., Celal T., Yılmaz G. ve Seyfettin A. da polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Saat 16.00 sularında Yılmaz Gök serbest bırakıldı. Ardından Mustafa A ve Seyfettin A. adlı sanıklar da serbest kaldı. Arif İ, İsa İ, Celal T, Ahmet Yücel O. ve Ahmet G. ise tutuklandılar.

‘BEN DE MAĞDURUM’

Serbest bırakıldıktan sonra Yeni Alanya’ya bir açıklama yapan YMZ Ayakkabıcılık sahibi Yılmaz Gök, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Yılmaz Gök açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben ailemle birlikte Ordu'daki bir düğün için uçakla Ordu'ya gittim. Bu arada Alanya'dan tanıdığım Celal T. isimli arkadaşım da bu düğün için Ordu'ya özel aracıyla geldi. Dönüşte birlikte döndük. Alanya’ya dönüş yolunda polis Celal T. ve aracını kullanan şoför ile birlikte beni de gözaltına aldı. Cumartesi günü gözaltına alındık. Cumartesi gününden salı gününe kadar ifadem alınmadı. Salı günü verdiğim ifadede olayla hiçbir ilgim olmadığını beyan ettim. Elimde düğüne gittiğime dair uçak bileti, kaldığım otelin belgeleri vardı ve Celal T.'nin ifadesi doğrultusunda bugün savcılık kararıyla serbest bırakıldım.

Arif İ’yi ne Hadim'de, ne de Ordu'da görmedim. Ama eskiden beri yolda, sokakta karşılaştığımızda selamlaştığım, ayaküstü sohbet ettiğim biri. Bunun haricinde hiçbir ilgimin bulunmadığı bir kişidir. Celal T, Arif İ’yi aracıyla hadimden alarak Kırıkkale'ye bırakmış, ardından da Ordu’ya gelmiştir. Alanya'da yıllardır esnaflık yapan ve çevresi olan bir kişiyim. Bu nedenle bu konunun Alanya kamuoyu tarafından bilinmesini istediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum."

MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Arif İ.'ye polisten sonra bir şok da bankadan. Çalıştığı bankanın müfettişlerinin, Arif İ'nin bankadan çarptığı paraların miktarını belirlediği iddia edildi. Banka avukatlarının harekete geçip Arif İ'nin mal varlığına haciz işlemi başlattığı öğrenildi. İddiaya göre, Arif İ'nin banka şubesinden ve işadamlarından aldığı büyük miktarda parayla ortadan kaybolmasının ardından Alanya'ya gelen banka müfettişleri, müdürün banka hesaplarından 27 milyon Türk Lirası aldığını tespit etti. Hemen harekete geçen söz konusu bankanın avukatları, Arif İ.'nin mal varlığına İcra Müdürlüğü kanalıyla haciz konulması için işlem başlattı. Bir muz serası ile kardeşiyle birlikte ortak yaptığı çok sayıda inşaat olduğu belirlenen müdür Arif İ'nin İzmir'de polise verdiği ilk ifadesinde "Piyasaya ve kredi kartlarına büyük miktarda borcum vardı, her ay birinden alıp, diğerine yatırarak bu borcu çeviriyordum. En sonunda tıkandım. Bu yolu seçtim" dediği ileri sürülmüştü.

SANIK SAYISI ARTAR MI?

Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün sorgulanan Arif İ'nin "İşadamlarından aldığım parayı kendilerine son kuruşuna kadar teslim ettim" dediği iddia edildi. Halen "Paralar nerede?" sorusuna yanıt alınamadığı öğrenilirken, yargılama çete kapsamına alındı. Arif İ'ye makbuzsuz para verenlerin de sanık durumuna düşebilecekleri konuşuluyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 21:02