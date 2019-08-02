Alanya'daki vahşi cinayetin ilk duruşması bitti! İşte ilk karar

Mehmet AL

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan gergin başlayan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Z. ve Yunus D. Avukatlarıyla hazır bulundu. silahlı kavgada ölen Hayrettin Süvari'nin yakınlarıyla karşı tarafın yakınları duruşma salonu önünde tartışmaya başlayınca Adliye Polisi geniş güvenlik önlemleri altında her iki tarafı duruşma salonu önünden uzaklaştırdı.

Mahkemeye sanıklarla birlikte avukatları ve maktul avukatı ile birlikte Maktulün eşi ve mahkemede tanıkların ifadeleri alındı.

SÜVARİ KARDEŞİME İDDİA OYNATIYORDU

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Cinayet Duruşmasını CMK 182 Maddesi uyarınca duruşmayı kapalı ve seyircisiz yapılmasına karar verildikten sonra duruşmada Sanıklardan Yunus D. savunmasında'ben öncelikle soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifadelerimi kabul etmiyorum. o ifadelerimi arkadaşım İsmail Z. koruma amaçlı vermiştim. Gerçekleri bugün huzuruzunda anlataçağım. Abdullah Süvari ve kardeşim Taner Duman yakın arkadaşlardı. Sürekli birbirimizin dükkanında otururken görürdüm. Bir gün kardeşimin telefonuna baktığımda Abdullah Süvari'den gelen bana 300 TL-400 TL ver şeklinde birden çok mesaj gördüm. Abdullah bu şekilde kardeşimden para alıyordu ve iddia oynatıyordu. Ben bunu fark ettikten sonra kendisi ile konuşarak yapmaması gerektiğini söyledim.Bu arada ben cezaevine girdim. Tahliye olduğum esnada bana bir icra kağıdı geldi. 20.000 TL yakın kardeşimin iddiada kaybettiğini gördüm. Bu icra kağıdının alacaklısı olarak Abdullah Süvari gözüküyordu. Kardeşime bu icra meselesini sorduğumda ayağına silah tuttuklarını, tehdit altında senede imza attırdıklarını söyledi.Süvari ailesi ile benim ailem dükkan komşusudur. bende bu meseleyi konuşmak için dükkanlarına gittim. Sadece konuşmak için gitmiştim, ancak onları tehdit ettiğimiz iddiası ile benden şikayetçi oldular. bizde onlardan şikayetçi olduk. kardeşim Alper Duman annemi dükkana bıraktıktan sonra aracının önüne Abdullah Süvari kesti ve 10 el ateş etti. Ben bu olaydan sonra Abdullah Süvariden şikayetçi oldum. ancak dükkan komşusu olduğumuz için ve orada mülk sahibi olduğumuz için barişmamız gerektiğini düşünerek elamanı olan Celal ile haber gönderdim. Celal de bana rahmetli Hayrettin Süvari'nin topla tüfekle gelseler gene de olmaz dediğini söyledi. iddianeme konusu olaydan 4 gün önce de babam Abdullah Süvari tarafından vuruldu. kamera görüntülerinden babamın vuruluşunu izledim ve çok sinirlendim. o anki sinirle bende bunların dükkanını taraçağım dedim. Dükkandan silahla çıktım. ateş edeceğim sırada bir anda Hayrettin Süvari karşıma çıktı, ben bana bir şey yapaçağını düşünerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim. olay yerinden uzaklaştım.'dedi

SANIK İSMAİL 'KİMSEYE ZARAR VERME KASTIM YOKTU PİŞMANIM'

Dinekteki cinayet olatyı ile tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Z. mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi' Ben öncelikle korktuğum için karakolda vermiş olduğum ifadeyi kabul etmiyorum. evde yemek yedikten sonra bir kaç bardak da alkol aldım ve bir kaç şişe bira içtim. Yolda arkadaşımla yürürken Yunus D. beni aradı, benim evimin oralarda olduğunu söyledi, gel arabayla dolaşalım dedi. Yanına gittiğimde çok sinirli gözüküyordu. Kardeşi Tamer'de yanımızdaydı. kardeşini marketim yanına bıraktı. Bana babasının vurulma olayını anlattı, çok sinirliydi, dükkanlarının olduğu yere gittik, arabada silahlar vardı. Yunus silahlardan birini de bana verdi. Alkolün de verdiği etki ile Süvarilerinin dükkanın önüne gittik. Bir el silah sesi duydum, bende dükkanın camlarına ve yukarıya doğru ateş ettim. Bu esnada orda kimseyi görmedim. Ateş ettikten sonra 2-3 el daha silah sesi duydum, paniklediğim için koşarak arabaya bindim. Yunus da geldi, evimin oraya doğru gittik, Yunus'a kardeşinin vurulduğu haberi geldi. Bana arabayı al gel gidelim bakalım dedi. Bende onunla birlikte geri gittim. Olay yerine döndüğümüz esnada ben Taner'e bakmak isterken Yunus iki el daha havaya ateş etti. O anki panikle olay yerinden ayrıldık. Benim öldürme kastım yok, daha önce pek çok kez ava gitmişliğim de vardır, öldürme kastım olsa havaya doğru ateş etmezdim. benim karşı tarafla herhangi bir husumetim yoktur. o gün de kimseye zarar verme kastım yoktu. pişmanım 'dedi.

ŞİKAYETÇİ SAFİYE SÜVARİ' SANIKLARDAN İSMAİL VE YUNUS EŞİME DOĞRU ATEŞ ETTİLER

Maktul Hayrettin Süvari'nin eşi Safiye Süvari olay gününü mahkeme heyetine şunları söyledi'Ben olay günü dükkanda oğlum ve eşim ile oturuyordum. Eşim ben bu gün yoruldum, biraz eve gidip yatıcam dedi, tam dükkanın önüne doğru gittiği esnada silah sesleri duydum. Sanıklardan İsmail ve Yunus'un eşime doğru ateş ettiklerinin gördüm. Silah sesleri kesiline kadar olduğum yerde saklandım. Daha sonra

eşimin yanına gittiğmde can çekişiyordu. Ben bu olayı planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 önce bize Murat Demir ile annesini de babasını da öldüreceğiz, kimseyi sağ bırakmıyacağız şeklinde haber yollamışlardı. Biz de bunun üzerine adliyeye gelerek koruma tedbiri alınması talebinde bulunduk, sanıklar Yunus ve İsmail'den şikayetçiyim' dedi Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Müşteki Sanık Şükrüllah Süvari, şikayetçi Taner Duman, Tanık Hüseyin Özdemir, Mustafa Demir, Murat Mehmet Demir,Abdullah Duman, Alper Duman, ifadeleri alındı.Mahkeme heyeti olay mahillinde keşif yapılmasına, yapılacak keşfin heyet halinde icrasına, resen refakate bilirkişi alınmasına, Sanıklar Yunus D, ve İsmail Z, Tutukluluk hallerine devam kararıyla duruşmanın 3 Ekim 2019 gününe ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 1 Nisan gecesi Dinek Mahallesi'nde daha önce husumetli olduğu restoran işletmecisi 60 yaşındaki Hayrettin Süvari ile büfe işletmecisi 27 yaşındaki Yunus D., arasında iddiaya göre 5 gün önce kavga çıktı. Dün gece ise saat 23.00 sıralarında Yunus D., Hayrettin Süvari’nin yanına elinde pompalı tüfekle geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus D.’nin, babası Hayrettin Süvari ile kavga ettiğini gören oğlu Şükrüllah S. ise iddiaya göre av tüfeği ile olay yerine geldi. Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin Süvari'ye ateş ederek göğsünden yaraladı. Şükrüllah S. ise, elindeki tüfekle Yunus D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Hayrettin Süvari olay yerine gelen polis ekiplerince çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayrettin Süvari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Süvari'yi göğsünden pompalı tüfekle vuran şüpheli Yunus D. ise olay yerinden otomobille kaçtı. Polis ekiplerin takibi sonucu çevreyolunda Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z. yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri cinayetle ilgili olarak, hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin oğlu Şükrullah S.’yi de gözaltına alındı. Şükrullah S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şükrüllah S., savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekipleri Hayrettin Süvari'yi pompalı tüfekle vurarak ölümüne sebep olan Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z.’yi emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Alper D., Taner D. ve Abdullah D. savcılıkça serbest bırakırken, Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.