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Alanya'daki vahşi cinayetin failleri yakalandı

Alanya’da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının failleri yakalandı

Alanya'daki vahşi cinayetin failleri yakalandı

Alanya’da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının failleri yakalandı

05 Kasım 2017 Pazar 14:54
Alanya'daki vahşi cinayetin failleri yakalandı
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ALANYA'YA bağlı İmamlı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerem Uzun serada çalıştığı sırada iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşle saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ile Kerem Uzun yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emrah Yüksel müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kerem Uzun'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri yakalandı.

Haberin ayrıntıları birazdan…

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Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Alanya'da korkunç cinayet! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son Güncelleme: 05.11.2017 15:02
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