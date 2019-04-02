Alanya'daki vahşi cinayete 2 tutuklama

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Dinek Mahallesi'nde daha önce husumetli olduğu restoran işletmecisi 60 yaşındaki Hayrettin Süvari ile büfe işletmecisi 27 yaşındaki Yunus D., arasında iddiaya göre 5 gün önce kavga çıktı. Dün gece ise saat 23.00 sıralarında Yunus D., Hayrettin Süvari’nin yanına elinde pompalı tüfekle geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus D.’nin, babası Hayrettin Süvari ile kavga ettiğini gören oğlu Şükrüllah S. ise iddiaya göre av tüfeği ile olay yerine geldi. Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin Süvari'ye ateş ederek göğsünden yaraladı. Şükrüllah S. ise, elindeki tüfekle Yunus D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Hayrettin Süvari olay yerine gelen polis ekiplerince çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayrettin Süvari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Süvari'yi göğsünden pompalı tüfekle vuran şüpheli Yunus D. ise olay yerinden otomobille kaçtı. Polis ekiplerin takibi sonucu çevreyolunda Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z. yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri cinayetle ilgili olarak, hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin oğlu Şükrullah S.’yi de gözaltına alındı. Şükrullah S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şükrüllah S., savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekipleri Hayrettin Süvari'yi pompalı tüfekle vurarak ölümüne sebep olan Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z.’yi emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Alper D., Taner D. ve Abdullah D. savcılıkça serbest bırakırken, Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 19:13