Alanya'daki vahşi cinayet Alman medyasında 

ALMAN medyasında geniş yer bulan cinayet haberi, Alanya turizminin bel kemiği pazarı Almanya'da "Türkiye ve Alanya güvensiz" algısına yol açtı. Konaklı Mahallesi, Işıklar Mevkii'nde 6 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde kanlar içinde yerde yatan Kırgızistanlı tur rehberi Muktarbek İmanaliev'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yapılan incelemede, tabancayla vurulan Muktarbek İmanaliev'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, incelemeden sonra İmanaliev'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı. Görüntülerde, şüphelinin Ali Y. olduğu belirlenmiş, jandarma ekipleri Ali Y.'yi Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına almıştı. Ali Y.'nin olayda kullandığı tabanca ise D-400 Karayolu'nun kenarındaki otluk alanda bulunmuştu. Ali Y.'nin ifadesi doğrultusunda Serdar K., Ali G. ve Perihan S. de gözaltına alınmıştı. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Ali Y. 'Cinayet' suçundan, Serdar K. 'Yağma' suçundan tutuklanırken, Perihan S. ve Ali G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cinayetin, bir para anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öğrenilmişti.