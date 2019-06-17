Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı



Mehmet AL

13 Haziran tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan daha önceden belirledikleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I·., M.Y., S¸.M., R.O¨., Y.E.S., R.D., D.S¸., V.S¸., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2 kişi R.D, ve D.Ş, operasyon günü tutuklanırken 1 kişi V.K, cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde 4 gün süren sorgularının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildiler. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 11 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 17:02