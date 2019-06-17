Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 17:02
Mehmet AL
13 Haziran tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan daha önceden belirledikleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I·., M.Y., S¸.M., R.O¨., Y.E.S., R.D., D.S¸., V.S¸., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2 kişi R.D, ve D.Ş, operasyon günü tutuklanırken 1 kişi V.K, cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde 4 gün süren sorgularının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildiler. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 11 kişinin de tutuklandığı belirtildi.
Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Alanya merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 kişiden 2 kişi operasyon günü tutuklanırken 1 kişi ise cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi 10 şüpheliden 2 kişi serbest kalırken 8 kişi tutuklandı. Toplam 11 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında toplam 22 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanmış oldu
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 17:02