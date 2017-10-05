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Alanya'daki uygulamada 4 kişi tutuklandı

Alanya'da Narkotik ve KOM Ekipleri uygulama noktasında durdurduğu araçta kokain, esrar, sahte para ve hassas terazi ile birlikte yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Alanya'daki uygulamada 4 kişi tutuklandı

Alanya'da Narkotik ve KOM Ekipleri uygulama noktasında durdurduğu araçta kokain, esrar, sahte para ve hassas terazi ile birlikte yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler

05 Ekim 2017 Perşembe 21:52
Alanya'daki uygulamada 4 kişi tutuklandı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kom Grup Amirliği ekiplerince Alantur mevkiinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurduğu İstanbul plakalı otomobilde yapılan aramada 22 gram esrar, 14 gram Kokain maddesi ve bir adet 200 TL sahte para ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerince otomobilde bulunan H.A, F.K, T.D, ve R.A gözaltına alındılar.
Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine götürülen 4 kişiden T.D ve R.A yapılan GBT sorgusunda sahte kimlik ve sahte ehliyet kullandıkları tespit edildi. T.D gerçek kimliğinin M.P olduğu zanlının cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edilirken, R.A ise gerçek kimliğinin V.B olduğu cezaevi firarisi ve uyuşturucu madde suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Uygulamada yakalanan dört şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve şüpheli V.B ve M.P'ye Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Hırsızlık suçlarından şüpheli H.A'ya parada sahtecilik suçundan adlı işlem yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Alanya LTipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.

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