Alanya'daki tefeci operasyonunda flaş gelişme!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Alanya'daki tefeci operasyonunda flaş gelişme!
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince geçtiğimiz salı günü operasyon düzenlenmişti. Belirlenen 6 adrese sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, ‘Haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek' iddiasıyla aranan C.C., Ş.C., Y.K. ve R.A’yı gözaltına almıştı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ve farklı kişilerin adına düzenlenmiş senet, çek ve sözleşme ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adli mercilerce serbest bırakıldılar.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 19:01
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