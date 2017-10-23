Alanya'daki saldırı aileleri ağlattı

KİMLİĞİ belirsiz kişi yada kişiler tarafından önceki gece Cikcilli Mezarlığı’nda, Veysel Öz, Ali Kütük ve Bülent Kurt’un akrabalarının gömülü olduğu ve kendi imkanlarıyla yaptıkları mezar mermerleri ile isimlikler paramparça edildi. Yapımına bir hafta önce başlayan ve son kısmını tamamlamak için sabah erken saatte gelen 3 aile, balyozlarla kırılmış mezarları görünce büyük bir şok yaşadılar. Bu durum karşısında acılı aileler gözyaşlarını tutamazken, saldırıyla ilgili polis ekiplerinden ve yetkililerden yardım istediler. Polisin yaptığı çalışmalarda ise hala şahısların izine rastlanmadı.

‘ÖZELLİKLE 3 MEZAR KIRILMIŞ’

Kardeşini geçen sene kaybettiğini belirten Bülent Kurt "Az çok bu işe elimiz yatkın ve eniştemin de bu konuda ustalığı var. Burada bir arkadaşımız daha var. Bu üç ailenin mezarlarını beraber yapma kararı aldık. Nitekim de yapımına başladık ve son aşamasına geldik. Maalesef gördüğümüz manzara bizi şok etti. Özellikle üç mezar balyozlarla kırılmış. Başka hiçbir mezara zarar verilmemiş" dedi.

‘BİRİLERİNİN EKMEĞİNE TAŞ MI KOYDUK’

Birilerinin ekmeğine taş konulduğu sanılarak böyle bir olay yaşandığını öne süren Kurt "Biz gereken şikayet başvurumuzu yaptık ve mezarlık müdürü ile de konuştuk. Bu konuyla ilgileneceklerini düşünüyorum. Ama şöyle de bir konu var. Tekrar mezarları yapmış olsak yarın aynısının yaşanmayacağını nereden bilelim. Bunun bize garantisini kim verecek? Şunu merak ediyorum. Bir insan mezardan ne ister? Yetkilileri acil sorunu çözmeye çağırıyorum” diye konuştu.

‘ALLAH RIZASI İÇİN MEZARLARA BAKIN’

17 yaşındaki oğlunu bir sene önce kaybeden ve mezarına yapılan bu çirkin saldırıdan dolayı gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba Veysel Öz "Allah rızası için mezarların haline bakın. Siz bu sorunların üstesinden gelemiyorsanız, hakkımı helal etmiyorum. Olayı kimin yaptığı bile belli değil. Güvenlik kamerası yok ve güvenlik görevlisi yok" şeklinde konuştu.

