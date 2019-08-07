Alanya'daki safari kazasında yaralanan turistler hakkında yeni gelişme!

Mehmet AL

ALANYA'da 25 yaşındaki Nazmi Kaplan'ın idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı üstü açık tur minibüsünün Sapadere Kanyonu kırsalında direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 20 metre şarampole devrilmesi sonucunda yaralanan 12 kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ormanlık alandan çıkartılan yaralıları yağmurdan korumak için bez branda çektiler.Yaralılar 112 acil ambulanslarla Alanya'daki ALKÜ.Anadolu ve Yaşam hastanelerine kaldırıldılar.Kazada yaralanan Estonya vatandaşı 17 yaşındaki Nikita Shırokov, 46 yaşındaki Anne İrina Shırokov, 46 yaşındaki Baba Aleksandra Shırokov, Rusya vatandaşı 47 yaşındaki Mikail Palashkow, Hollanda vatandaşı 44 yaşındaki Franny Vandongen, Anadolu Hastanesine,Rusya vatandaşı 47 yaşındaki Anna Sherhkova, Rusya Vatandaşı 16 yaşındaki Vera Polishova, Rusya vatandaşı 32 yaşındaki Stanislav Sherchova, 25 yaşındaki araç sürücüsü Nazmi Kaplan, Yaşam Hastanesine, Hollanda vatandaşı Tycho Kerkhof ve eşi Selinda Kerkhof, ve 46 yaşındaki Hollanda vatandaşı Rudy Johnnes ALKÜ Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldılar.Kazada başından ağır yaralanan Hollanda uyruklu 46 yaşındaki Rudy Johnnes ALKÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybederken yaralılardan Yaşam Hastanesinde ilk müdaheleleri yapılan Rusya Uyruklu Anna Sverhkova ve eşi Stanislav Sverhkova Antalya Lara Hastanesine sevk edildiler. Alanya'da hastanelerde tedavi altına alınan 1 sürücüyle birlikte 8 turisttin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan sürücü Nazmi K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

