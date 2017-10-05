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Alanya'daki polis dayağına yayın yasağı

Alanya'da Kırgız uyruklu bir kadının polis memuru tarafından sokak ortasında joplanması ve tekmelenmesinin ardından yayın yasağı getirildi

Alanya'daki polis dayağına yayın yasağı

Alanya'da Kırgız uyruklu bir kadının polis memuru tarafından sokak ortasında joplanması ve tekmelenmesinin ardından yayın yasağı getirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 19:20
Alanya'daki polis dayağına yayın yasağı
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ÖNCEKİ gün meydana gelen, Alanya ve ülke genelinde tepki toplayan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından polisler için tutuklama kararı çıktı. Öte yandan, yaşanan olayla ilgili 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yayın yasağı getirildi. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin olayla ilgili aldığı kararda, "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet medyada her türlü haber, röportaj ve içerikli yayınların yasaklanmasına karar verildi" dendi.

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