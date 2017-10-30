Alanya'daki otelci cinayetinin ayrıntılarını katil zanlısı anlattı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan Murat Otel sahibi Erol Yiğit'i (48), bir tartışmanın ardından yaklaşık 15 kez bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Mehmet Alper K, ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya öldürülen Erol Yiğit'in eşi Safiye Yiğit ve yakınları da katıldı. Safiye Yiğit "Bu kişi eşimi öldürdü. Eşim iyi, örnek bir kişiydi. Ben sanığı otele gelmesi ile tanıdım, daha sonra bu sanığın tehditleri başladı. Sağda, solda 'Ben adam öldürdüm, hakim, savcı, polis elimde' şeklinde sözler söylediğini duydum ancak buna rağmen yine kendisini alttan aldık" dedi.

Sanık Mehmet Alper K. ise mahkeme heyetine "Haklarımı ve sorumluluklarımı anladım, yüklenen suçlamayı da anladım, açıklamalarda bulunmak istiyorum" dedi.

Sanık, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben kamera görüntüleri izlendiği sırada savcının yalan iddiada bulunduğunu ispatlayacağım. Ben 3 Mayıs 2017 günü başka bir olaydan dolayı mahkemenizden tahliye oldum. Bir gün bir arkadaşta kaldım. Daha sonra, uzun zamandır kaldığım otel önünde otel sahibi maktul (öldürülen) ile kavga ettim. 'Alanya'da başka otel mi yok' dedim. Zaten daha önce bir ev bulmuştum. O sırada maktul ayağa kalkmıştı, göğüs göğüse geldik, ağzına bir tokat attım. Tokat atmam üzerine maktul elindeki demir zincir ile suratıma vurdu. Ardından adı Ares olan köpeğine 'Saldır' diye komut verdi. Ben de bıçak olmayan sol elimle karnından ittim, yere düştü, üstüne çıktım. Ben kendisine kesinlikle ayaktayken hiç bir şekilde bıçak vurmadım. Yere yatırdığımda altımda kaldı, üstüne çıktım. Daha sonra avukatlarımla teslim olmaya karar verdim. Zira olayda ben haklıydım, yine polis beni yakaladığını belirtmiş ise de, beni polis yakalamadı, ben kendim teslim olmaya karar vermiştim. Avukatımın 155'den polisi aradığı sabittir, zaten avukatımın telefonunda 'Asayiş'e gelip teslim oluyoruz' diye mesaj da mevcuttur. Ben maktulü öldürme amacıyla yanına gitseydim, hemen kalbine saplayabilirdim, boğazını kesebilirdim" dedi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Mehmet Alper K'nın tutukluluk halinin devamına, otel karşısında ve yanında bulunan bütün işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarının temin edilmesine, olay sırasında otelde olan kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Kasım 2017 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinayet, 8 Haziran 2017 gecesi saat 02.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'nde bulanan Murat Otel'de meydana geldi. İddiaya göre, otelde konaklayan Mehmet Alper K, otel işletmecisi Erol Yiğit ile tartıştı.

Taraflar tartışmanın büyümesi üzerine otel önüne çıkarak kavgaya etmeye başladılar. O sırada Mehmet Alper K, elinde bulunan bıçakla Erol Yiğit'i göğsünden yaraladı. Yiğit, aldığı bıçak darbelerinden dolayı kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Alper K. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ise, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde cinayet zanlısı Mehmet Alper K'yı Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Caddesi üzerinde yürürken yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.