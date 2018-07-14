Alanya'daki olaylı eve şok baskın

DAMLATAŞ Mahallesi Akmanlar Sokak’ta bulunan Özkaya Apartmanı’ndaki bir eve, bugün saat 10.00 sıralarında Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince, Alanya Kaymakamlığı’nın kararıyla, fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürleme işlemi yapılmak istendi. Evde bulunan şahısların zabıta ekiplerine direniş göstermesi sonucu olay yerine polis çağırıldı. Alanya Kaymakamlığı’nın kararıyla mühürleme işlemini yapmak zorunda olduklarını belirten polis ekipleri de direnişle karşılaştı. Olay yerine destek ekip çağırılırken, evde yaşayan M.T. yapılanların haksızlık olduğunu, evde fuhuş yapılmadığını belirterek, “Ben bu iftirayı kimin attığını biliyorum. T.S. adlı şahıs beni taciz etti, boyun eğmedik bizi hayat kadını yaptı. Ben burada çocuğumla birlikte yaşıyorum. Benim 12 yaşında çocuğum var, iftira atarken yaşından başından da utanmıyor. Bu olayı savcılığa taşıyacağım” dedi. M.T. adlı şahıs, uzun süren tartışmaların ardından evi boşaltacağını söyledi.



NELER YAŞANMIŞTI?

Alanya'da, ev sahibi olan Alanya'nın tanınmış ismi T.S. tarafından tacize uğradığını ileri süren genç kadın M.T., geçtiğimiz günlerde şikayetçi olmuştu. M.T.’nin ifadesine göre, T.S., gece saatlerinde M.T.’nin evine gitmiş ve “Ya kirayı vereceksin ya da benim olacaksın” diyerek kendisini taciz ettiğini belirtmişti. Taciz iddialarına ilişkin olarak konuşan T.S. ise, “Benden çeşitli kumpaslarla 50 bin TL para istediler” demişti. Yaşananların ardından bahsi geçen ev, zabıta ekiplerinin müdahelesi sonrası bugün 1 ay süreyle mühürlendi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 12:25