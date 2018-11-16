Alanya'daki kaçak elektrik şebekesi olayında flaş gelişme!

-Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; ilçede yüksek elektrik sarfiyatı olan işletmeler ve abonelerin elektrik sayaçlarına müdahale ederek az değer göstermesini sağlayıp kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4'ü kardeş 7 şüpheliyi tespit etti. Tespit üzerine geçen pazartesi günü harekete geçen polis, şüpheli Ömer C., Gazi Ö. Turgay B. Şahin Ö. ile kardeşleri Fikret Ö., Bülent Ö. Erkan Ö., adreslerinde gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramada ise elektrik dağıtım şirketine ait mühürler, hassas terazi, 50 gram uyuşturucu madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca ve 39 dolu fişek ele geçirildi. Alanya'da son 5 yılda 72 milyon kilovat/saat ve toplam 26 milyon TL kayıp kaçak bedeli tespit edilirken, bu kayıp kaçağın yakalanan şebekeden kaynaklandığının tahmin edildiği belirtildi. Ayrıca operasyon kapsamında dün Melik K. Y.ve Mesut Ö. de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.