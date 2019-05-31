Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre; Olay Damlataş plajında denize giren yabancı uyruklu turistlerin eşyalarını çalan Irak Uyruklu 25 yaşındaki Abdulsettar A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak Saray Polis merkezine götürüldü. polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak uyruklu turist nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Alanya'daki Iraklı plaj faresinin akibeti belli oldu!
Alanya'nın Damlataş plajında turistlerin eşyasını çalan Irak uyruklu turist güven timlerince yakalandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Mehmet AL
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