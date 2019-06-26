Alanya'daki feci kazada tanıdık isim: BBP İlçe Başkanı yoğun bakımda!

Alanya’da dün gerçekleşen trafik kazasında tanıdık bir isim dikkat çekti. BBP Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım da dün akşamki feci kazada yaralandı. Yıldırım yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alanya'daki feci kazada tanıdık isim: BBP İlçe Başkanı yoğun bakımda!
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ALANYA’nın İncekum Mahallesi’nde dün gece feci bir kaza yaşanmış kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kaza ile ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazada yaralanan isimlerin birisinin de Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım olduğu öğrenildi. Polonyalı turistleri taşıyan midibüsün de karıştığı kazada Başkan Yıldırım’ın kaburga kemikleri kırıldı. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım yoğun bakımda tutuluyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 13:43
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