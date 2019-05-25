Alanya'daki feci cinayetin ilk duruşmasında şok ifadeler!

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ilk duruşmada tutuklu olarak yargılanan Gökhan B., Hatice Ç, maktul Adem Dikmenli'nin babası, kızı ve avukatları hazır bulundu.

SARHOŞ KAFA İLE EŞİME TEMAS EDİYORSUN

Tutuklu sanık Gökhan B, ilk duruşmanda yaptığı savunmasında şunları söyledi: 'Olaydan 2 gün önce çocuğum olacağını duymuştum olay günü rakı aldım kendime evde sofra kurdum rakı içiyordum. Erkan'da geldi, sosyal medyadan rahmetli fotolarımı beğeniyordu bende kendisini aradım mesire alanında bira içiyormuş bende evde rakı içyorum dedim. Kaçlık diye sordu, o yetmez dedi, kendisi de 35'lik alıp geldi, beraber içtik, bir mekan işinden bahsetti, gidip bakalım dedi, hep birlikte bakmaya gittik, yemeye içmeye başladık, ben mekanı beğendim, yaşlı bir amca geldi, Şarkı söylemeye başladı kendisine rakı ikram ettim istek yaptım, sonra tekrar rakı ikram ettim sonra onun masasına gittim, kendi masama

döndüğümde Adem'in eşimi rahatsız ettiğini gördüm Erkan'da masaydaydı, ben ona bir şey belli etmedim eve gitmek istediğimi söyledim evin önüne geldik eşimle Erkan arabadan indi, Adem beni 5-10 metre daha ileriye götürdü ne olduğunu sordu bende ne olduğunu mu soruyorsun sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun rahatsız ediyorsun dedim aşağıya indim eve gitmesini söyledim bıçak sürekli olarak belimde olur arabasının kapısını açınça panikle baçağına vurdum. Her şeyi karakola gidip anlattım suçsuz olduğum için beraatimi talep ederim ayrıca tahliyemi talep ederim.' dedi.

TELEFONU KOLUMU TUTARAK ALDI SARKINTILIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Alanya 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk duruşmasında Gökhan B.'nin eşi Sanık Hatiçe B, mahkeme heyetine şunları söyledi: 'Olay günü Gökhan Adem'i aradı sonrasında Adem eve geldi rakı da getirdi, beraber oturduk. Gökhan saz çalan yaşlı bir adamın yanına gitti, ona rakı aldı, hatta videolarını çektiler, daha sonra Adem bacağıma temasta bulunmaya başladı, Adem bunları yaparken Gökhan'da gördü.' Sanık Hatice Ç.B'ye evde sarkıntılık olup olmadığı soruldu: 'Evdeyken telefonu şarjdaydı şarjdan istedi ben verirken telefonu kolumu tutarak aldı, sarkıntılık olduğunu düşündüm ve Gökhan'a söyledim Gökhan inanmadı.' dedi.



BABA: 'PLANYARAK ÖLDÜRDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Alanya 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya öldürülen Adem Dikmenli'nin babası Hüseyin Dikmenli de katıldı. Baba mahkemede: 'Sanıklardan şikayetçiyim olayla ilgili görgü tanığı değilim sanıkları tanımıyorum, ancak kendisini planlayarak öldürdüklerini düşünüyorum oğlum ev satmıştı parası vardı, şu an para da ortada yok kaldı ki oğlumun telefonu nerede onu da gizlemişler olayı kapatmaya çalışıyorlar.' dedi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Gökhan B.'nın tutukluluk haline devamına ve Erkan'ın tanık olarak dinlenmesi için bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve buu nedenle duruşma 5 Temmuz 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 13 Ocak 2019 saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Dikmenli (45), Gökhan B.(23) ve kız arkadaşı Hatice Ç. (19) birlikte Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra restorandan ayrılarak otomobille Kestel Mahallesi’ndeki evlerine seyir halinde olan 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin bulunduğu bölgeye gelerek araçtan indikleri sırada tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan B. elindeki bıçakla Adem Dikmen’i sol bacağından yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Dikmen’i görerek paniğe kapılan Gökhan B. ve Hatice Ç. tekrar aynı otomobile aldı. Ağır yaralı Dikmenli’yi Gökhan B. ve Hatice Ç. otomobille Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Dikmen, daha sonra Alanya Özel Anadolu Hastanesine sevk edildi. Dikmen yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gökmen B. ve Hatice Ç. jandarma tarafından hastanede gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise ekipler tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu.

Alanya İlçe Jandarma karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice C. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Gökhan B.ise Sulh Ceza Mahkamesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.