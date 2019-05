Alanya'daki dev yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme!

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 kişi için belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli T.İ, G.İ, S.S, U.K, M.P, H.Y, C.H.D, B.Ç, C.S, B.D, T.A, İ.M.H, E.S, A.T, A.A, A.Z, G.A, A.Z, D.S, K.Y, E.M, C.O, A.A, M.D, Y.T, M.D, G.T, İ.D, M.T, İ.T, M.T, M.A, B.T, E.K, B.A, A.A.G, M.G, Ş.K, A.B,ve Ü.S, ikametgahlarına yapılan şok baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN SİLAH,PARA, SENET VE TAHSİLAT DEFTERLERİ ÇIKTI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 40 şüphelilin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, 2 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda dijital mertaryal, cep telefonu, bilgisayar, tablet, laptop,yüklü miktarda para, yasa dışı iddia ile ilgili not defterleri, müştekilere ait çok sayıda senet ve yasadışı bahis sitelerini giriş için şifre ve kullanıcı kodu yazan iddia kartları ele geçirildi.

KOM ekiplerince ele geçirilen malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken şüphelilerin yakınları adliye önünde bekledi.