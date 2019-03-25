Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 22 Mart cuma sabahı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, 'Uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen narkotik ekipleri, E.S, O.C.K, B.B, A.T, N.E,İ.B, U.A, P.T, O.S,E.E, H.T, Z.Ö, U.K,C.K, A.Ö, toplam 15 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1.40 gram Skunk, 93 adet Ectasy hap, 5 adet Subonxe hap, 277. 96 gram esrar,2.8 gram Recine esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram Kokain, 17,56 gram eroin maddesi ele geçirildi.
şüphelilerden operasyon öncesi F.G,Z.B,ve K.M.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, operasyon kapsamında Antalya'dan A.N ve Ş.E yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan 17 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Alanya'daki dev uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
Alanya'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi
Mehmet AL