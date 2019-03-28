Alanya'daki dev operasyonda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda gözaltına alınan ve beraberindeki 17 şüpheliyle adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli 3 gün sonra tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 20 kişi oldu

Alanya'daki dev operasyonda tutuklu sayısı 20'ye çıktı
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- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmüş, ekipler, yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 17 şüphelinin yakalanması için harekete geçmişti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere geçen cuma günü baskın düzenleyen polis, O.S., N.E., Z.Ö., U.K., A.T., H.T., P.T., C.K., A.Ö., U.A., O.C.K., E.S., B.B., E.E. ve İ.B. isimli 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.E. ise Antalya’daki adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280.94 gram esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain ve 17.56 gram eroin ele geçirilmişti. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Mart 2019 tarihinde adliyeye sevk edilmişti.  17 şüpheliden, 16’sı “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. B.B., soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklanırken uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 17:48
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