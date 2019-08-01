Alanya'daki cinayet davasında gerginlik! Taraflar arasında arbede çıktı

Mehmet AL

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Z. ve Yunus D. avukatlarıyla hazır bulundu. Silahlı kavgada ölen Hayrettin Süvari'nin yakınlarıyla karşı tarafın yakınları duruşma salonu önünde tartışmaya başlayınca adliye polisi geniş güvenlik önlemleri altında her iki tarafı duruşma salonu önünden uzaklaştırdı.

DURUŞMA SEYİRCİSİZ BAŞLADI

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti cinayet duruşmasını CMK 182 maddesi uyarınca kapalı yapılmasına karar verdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 1 Nisan 2019 gecesi Dinek Mahallesi'nde daha önce husumetli olduğu restoran işletmecisi 60 yaşındaki Hayrettin Süvari ile büfe işletmecisi 27 yaşındaki Yunus D., arasında iddiaya göre cinayetten 5 gün önce kavga çıktı. Gece ise saat 23.00 sıralarında Yunus D., Hayrettin Süvari’nin yanına elinde pompalı tüfekle geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus D.’nin, babası Hayrettin Süvari ile kavga ettiğini gören oğlu Şükrüllah S. ise iddiaya göre av tüfeği ile olay yerine geldi. Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin Süvari'ye ateş ederek göğsünden yaraladı. Şükrüllah S. ise, elindeki tüfekle Yunus D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Hayrettin Süvari olay yerine gelen polis ekiplerince çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayrettin Süvari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Süvari'yi göğsünden pompalı tüfekle vuran şüpheli Yunus D. ise olay yerinden otomobille kaçtı. Polis ekiplerin takibi sonucu çevreyolunda Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z. yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri cinayetle ilgili olarak, hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin oğlu Şükrullah S.’yi de gözaltına alındı. Şükrullah S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şükrüllah S., savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekipleri Hayrettin Süvari'yi pompalı tüfekle vurarak ölümüne sebep olan Yunus D. ile birlikte Alper D., Taner D., Abdullah D. ve İsmail Z.’yi emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Alper D., Taner D. ve Abdullah D. savcılıkça serbest bırakırken, Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yunus D. ve İsmail Z. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 12:06