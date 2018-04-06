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Alanya'daki büyük uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!

Alanya ilçe jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli bugün Adliye'ye sevk edildiler.

Alanya'daki büyük uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!

Alanya ilçe jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli bugün Adliye'ye sevk edildiler.

06 Nisan 2018 Cuma 10:19
Alanya'daki büyük uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 Nisan tarihinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları takibe alan ekipler belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, ruhsatsız av tüfeğiyle tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye sevk edildiler.

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AlanyaUyuşturucuOperasyon
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