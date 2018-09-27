Alanya'daki banka vurgununda yakalanan 8 kişi adliyede

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgilere göre, 21 Eylül Cuma günü Alanya 'dan 100 milyon TL ile kaçtığı iddia edilen banka müdürünün bu vurgunu tek başına yapmadığı ve ortakları olduğu şüphesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Yunanistan'a kaçmadan İzmir ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül Pazar günü İzmir'in Torbalı ilçesi'ndeki bir kafade kıskıvrak yakalandı. Yakalanan Banka müdürü Arif İ, Amcası İsa İ, Yunanistana kaçıracak olan organizetör Ahmet G, Ahmet Y. O. yakalanarak gözaltına alındıktan sonra 24 Eylül günü İzmir'den Havayoluyla Alanya'ya götürülerek Asayiş Büro Amirliğinde sorguya alındılar.

BAĞLANTILI OLAN 4 KİŞİ DAHA ŞAFAK VAKTİ YAKALANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bağlantılı oldukları iddia edilen 3 şüpheli olan Mustafa A, Celal T, ve Yılmaz G. 24 Eylül sabahı Alanya'nın girişinde özel otomobilde yakalanarak gözaltına alınırken beraber olan şüpheli Seyfettin A, ise 6 saat sonra yakalandı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Dolandırıcılık suçundan Asayiş Büro ekipleri ve zimmet soruşturmasına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ifadeleri alınan 8 kişi Arif İ, İsa. İ, Ahmet Y.O, Ahmet G, Mustafa A, Celal T, Yılmaz G, ve Seyfettin A, yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:34