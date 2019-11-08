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Alanya'daki banka vurgununda para verenlere de hapis istemi

Alanya'da banka müdürü ve müdüre para veren işadamları hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylandı 

ASAYİŞ 08.11.2019, 18:22 08.11.2019, 18:26
Alanya'daki banka vurgununda para verenlere de hapis istemi
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Mehmet AL 

EDİNİLEN bilgiye göre, 21 Eylül 2018’de meydana gelen olayda müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelenmiş, yapılan araştırmada müdür Arif İ'nin çalıştığı banka ve 'Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile işadamlarından topladığı yaklaşık 100 milyon lira ile kaçtığı iddia edilmişti. 
Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatmış, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşmış, Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yöne kaydırmıştı. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İ'nin  kaçması için kendisine yardımcı olacak Ahmet Yücel O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etmiş, bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ, amcası İsa İ, müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G'yi yakalamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisi tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiş, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında Mustafa A., Celal T., Yılmaz G. ve Seyfettin A. da polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Eylül 2019 tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmiş, Yılmaz G. ve Mustafa A. savcılık tarafından serbest bırakılmışlardı. Yaklaşık 12 saatlik sorgu sonrası banka müdürü Arif İ, amcası İsa İ, zanlı Celal T. ve göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen Ahmet Yücel O. ile Ahmet G. tutuklanmışlardı. Zanlılardan Seyfettin A. mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakim karşısına çıkarılan banka çalışanlarından H.U., S.K.T. ve E.Y. ise mahkemeden yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. 

MAHKEME HEYETİ İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ 

Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, banka müdürü Arif İ. ve Arif İ'ye para verdikleri iddia edilen diğer 13 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianame "Bankacılık zimmeti" suçlarını özel olarak yargılamakla yetkilendirilen Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme heyeti, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Arif İ. ve aynı dava kapsamında 13 sanığın yargılamasına başladı.

'12 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA' HAPİS İSTEMİ 

Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre, iddianamede banka müdürü Arif İ'nin "Bankacılık zimmeti" suçundan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/2. maddesi uyarınca 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre, iddianamede bankacılık zimmetine iştirak ettikleri iddiasıyla 13 zanlının da cezalandırılması istendi. Aralarında banka müdürüne para verdikleri iddia edilen işadamı ve turizmcilerin de yer aldığı zanlılar Ahmet A., Ercan Y., Hatice U., İbrahim U., İsa İ., Mehmet A.T., Mustafa A., Mustafa Ç., Selçuk H.İ., Sinem K.T. ve Şefik T'nin yargılamalarının tutuksuz olarak yapılacağı bildirildi. Aynı olay kapsamında Ahmet G. ve Ahmet Y. isimli sanıklar hakkında da "Suçluyu kayırma" suçundan dava açıldığı, bu iki sanığın da tutuksuz olarak yargılandıkları öğrenildi. 
İddianamede Arif İ'nin tutukluluk halinin devamına, ilk duruşmanın 14 Ocak 2020 tarihinde görülmesine karar verildi.

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