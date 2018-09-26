Alanya'daki banka vurgununda gözaltı sayısı 7 oldu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da 100 milyon TL ile kaçtığı iddia edilen banka müdürünün bu vurgunu tek başına yapmadığı ve ortakları olduğu şüphesiyle dolandırıcılık suçundan Asayiş Büro ekipleri ve zimmet soruşturması ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince takip ediliyor.

'Ucuz döviz alıyorum' vaadiyle piyasadan yaklaşık 100 milyon lira para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda döviz çalığı iddiasıyla aranırken İzmir’de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak Alanya'ya getirilen banka müdürü Arif İ., Amcası İsa İ., göçmen kaçakçılığından yakalanan Ahmet G, Ahmet Y.O ve Alanya'da yakalanan M.A, C.T. ve Y.G'nin sorguları devam ediyor. Yapılan soruşturma çerçevesinde olay günü banka müdürünün çevre yolunda bulunan banka ve Alanya'dan çıktığı güzergâhta bulunan tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.

KONYA'DAKİ DÜĞÜNDE BULUŞMUŞLAR

Banka müdürünün Konya'nın Hadim ilçesine gittiği ve burada Alanya'dan tanıdığı bazı kişiler aracılığıyla önce Gazipaşa, Konya ve Kırıkkale'ye götürüldüğü tespit edildi. Hadim ilçesinde bıraktığı aracın içinde ise az miktarda para bulundu. Yapılan araştırmada önce bu kişilerin Konya'da bir düğüne gittikleri iddia edildi.

BAŞSAVCILIK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle sürdüğü konunun, en ince ayrıntısına kadar araştırıldığı, Bankanın müfettişlerinin de Bankadaki araştırmaları sürdürdüğü belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 17:46