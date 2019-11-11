Alanya'daki banka vurgunu iddianamesinde şok eden detaylar

Kübra DUMAN - ÖZEL HABER

EDİNİLEN bilgiye göre, 21 Eylül 2018’de meydana gelen olayda müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelenmiş, yapılan araştırmada müdür Arif İ'nin çalıştığı banka ve 'Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile işadamlarından topladığı yaklaşık 100 milyon lira ile kaçtığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatmış, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşmış, Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yöne kaydırmıştı. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İ'nin kaçması için kendisine yardımcı olacak Ahmet Yücel O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etmiş, bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ, amcası İsa İ, müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G'yi yakalamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisi tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiş, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında Mustafa A., Celal T., Yılmaz G. ve Seyfettin A. da polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Eylül 2019 tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmiş, Yılmaz G. ve Mustafa A. savcılık tarafından serbest bırakılmışlardı. Yaklaşık 12 saatlik sorgu sonrası banka müdürü Arif İ, amcası İsa İ, zanlı Celal T. ve göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen Ahmet Yücel O. ile Ahmet G. tutuklanmışlardı. Zanlılardan Seyfettin A. mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakim karşısına çıkarılan banka çalışanlarından H.U., S.K.T. ve E.Y. ise mahkemeden yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, banka müdürü Arif İ. ve Arif İ'ye para verdikleri iddia edilenlerin de aralarında yer aldığı 13 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi geçtiğimiz günlerde tamamlamış, iddianame "Bankacılık zimmeti" suçlarını özel olarak yargılamakla yetkilendirilen Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Arif İ'nin "Bankacılık zimmeti" suçundan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/2. maddesi uyarınca 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti. Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre, iddianamede bankacılık zimmetine iştirak ettikleri iddiasıyla 13 zanlının da cezalandırılması istenmişti.

'BANKADA KASA AÇIĞI YOK'

Yeni Alanya, iddianamenin detaylarına ulaştı. Adli makamlarca hazırlanan iddianamede Arif İ’nin zimmetine bankanın 29 milyon 986 bin 853,13 TL parasını geçirdiğine ancak bankada kasa açığı oluşmadığına yer verildi. Arif İ’nin ve diğer şüphelilerin söz konusu tutarı yurtiçi ya da yurt dışında bir yerde veya bir hesapta tuttuğuna yönelik veyahut bu tutarla kendisi ya da üçüncü kişiler üzerine menkul ya da gayrimenkul mal aldıklarına yönelik herhangi bir somut delile ulaşılamadığının belirtildiği iddianamede, yasadışı bu alışverişler sonucu elde edilen kârın resmi kayıtlara girmediğine dikkat çekildi.

‘BANKANIN ZARARI ŞÜPHELİ DÖVİZ BÜROLARINDA’

Bankanın Alanya Girişimci Şubesi’nin zararının ise şüpheli döviz bürolarının fiilen ellerinde olduğunun anlaşıldığına iddianamede yer verildi. Bu iş ve işlemler sırasında birtakım kişilerin şubeye çanta veya torbalarla yüklü miktarda para getirip şubeden para götürdüklerinin tespit edildiği ve şüpheli işlemlerin çoğunun banka kayıtlarına yansıtılmadığı da iddianamede yer aldı.

'USULSÜZ TALİMATLAR VERDİ'

Adli makamlarca oluşturulan iddianamedeki çarpıcı iddialardan biri ise, şüpheli firma ve şahıs hesaplarına fiziken olmayan yani karşılığı bulunmayan para yatırma ve hesaplarından para çekme işlemlerinin gerçekleştirildiği oldu. Para yatırma, çekme gibi işlemler sırasında ise şüphelilerinin bankada olmadıklarının kamera kayıtlarıyla belirlendiği de ifade edildi. Ayrıca bu işlemler için Arif İ’nin şube personeli H.U., S.K.T. ve E.Y’ye usulsüz talimatlar verdiği de iddianamede yer aldı.