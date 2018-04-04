Alanya'da 'Zorla öpme' davasında şok savunma! 'Asıl mağdur benim'

-Mehmet Al

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklu yargılanan sanık U.B., suçlamaları kabul etmeyerek asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

U.B., ”Ben kesinlikle rıza dışı bir iş yapmadım. Mağdur 18 yaşında olduğunu söylemişti. Eve zorla girmedim. Kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Ben mağdurun kimliğine bakmış değildim, o nedenle gerçek yaşından farklı bir yaş söyleyip söylemediğini bilemezdim. Önceki savunmalarımı tekrarlarım, beratımı isterim” dedi. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın üzerine atılı çocuğun cinsel istismarı suçu sabit görüldüğünden 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya’nın Oba Mahallesi'nde 7 Ocak 2017 günü meydana gelen olayda şüpheli U.B iddiaya göre konuşmak amacıyla mağdur S.Ö.’nün evine gitmiş ve S.Ö.’yü zorla öpmeye çalışmıştı. Kapı zilinin çalması üzerine U.B., kaçmış ve S.Ö., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi olmuştu. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.