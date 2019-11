Alanya'da zorla fuhuşa 20 yıl hapis!

Mehmet AL ÖZEL HABER

ALANYA'DA şüphelinin üç mağduru ayrı ayrı zamanlarda Türkiye'de çalışacakları bir iş vaadiyle kandırarak ülkelerinden Türkiye'ye gelmelerini sağladığı ve burada mağdurlara yer ve müşteri temin ederek bayanların pasaportlarına el koyduğu, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulayarak çaresizliklerinden faydalanarak zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapmak istemeyen bayanları dövdükleri, tehdit ettikleri öğrenildi. 2015’te Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlar Mahallesinde yaptıkları operasyonda F.Z.S., M.K. ve O.M. yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı.

YABANCI UYRUKLU KADINLARIN İFADESİ KAN DONDURDU

Yabancı 3 kadın ifadelerinde Türkiye'ye çalışarak para kazanmak amacıyla geldiklerini kendilerini Cahit C. karşılandıklarını ve fuhuş yaptırdığını, tehdit ettiğini, dövdüğünü, kendilerine ait pasaportlarını aldıklarını, erkeklerle birlikte olmaya başladıklarını, kendilerine para vermediğini sadece ihtiyaçlarını karşıladığını, Türkiye'ye fuhuş yapma amacı ile gelmediklerini söylediler.

YABANCI 3 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

MAHKEMEYE SANIK VE AVUKATI KATILDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başka suçtan tutuklu getirilen sanık Cahit C. ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 2015 yılı içerisinde üç mağdur yabancı uyruklu kadını iş bulacakları vaadiyle kandırarak ülkelerinden Türkiye'ye gelmelerini sağladığı burada mağdurlara yer ve müşteri temin ederek cebir ve tehdit ile fuhuş yaptırdığı yürütülen soruşturma ve kavuşturma dosyası kapsamında tüm delillerden anlaşılmakla sanığın her üç mağdura karşı ayrı ayrı gerçekleştirdiği eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK 80-1-53 maddesi uyarınca ayrı ayrı 3 kez cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi. Mahkeme heyeti tarafından Sanık Cahit C.'ye son sözü soruldu. Sanık son sözünde 'Takdir yüce mahkemenindir.' dedi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından sanık Cahit C.'ye 'İnsan Ticareti' yapmak suçu işlediği sübut bulmakla sanığın ayrı ayrı 3 kez 6 yıl 8 ay hapis ve ayrı ayrı 3 kez 2 bin 500 TL para cezasıyla cezalandırılmasına, toplam 20 yıl hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sanık Cahit C. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.