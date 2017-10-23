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Alanya'da zincirleme kaza! 6 araç kazaya karıştı

Alanya'da Metro Kavşağı'nda sabah saatlerinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Alanya'da zincirleme kaza! 6 araç kazaya karıştı

Alanya'da Metro Kavşağı'nda sabah saatlerinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:55
Alanya'da zincirleme kaza! 6 araç kazaya karıştı
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EDİNİLEN bilgiye göre sabah erken saatlerde Metro Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazanın kırmızı ışıkta duran bir araca, diğer araçların arkadan çarpmasıyla meydana geldiği iddia edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 23.10.2017 12:23
Anahtar Kelimeler:
AlanyaZincirleme KazaMetro Kavşağı
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