Alanya'da zincirleme kaza! 6 araç kazaya karıştı

EDİNİLEN bilgiye göre sabah erken saatlerde Metro Kavşağı 'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazanın kırmızı ışıkta duran bir araca, diğer araçların arkadan çarpmasıyla meydana geldiği iddia edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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