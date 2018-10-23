 Alanya'da zehir tacirlerine geçit yok!

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siirt nüfusuna kayıtlı Yılmaz K. (33) adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını, üzerinde ve motosikletinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu tespit etti. Narkotik ekipleri, takibe aldıkları şahsı dün akşam saat 23.00 sıralarında Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi üzerinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 5 gram esrar maddesi ele geçirilirken, kullandığı 07 HAE 79 plakalı motosikletin oturak bölümünün alt kısmında bulunan bagajda da mavi şeffaf çöp poşetine sarılı 86 gram esrar buldu.

Zanlı, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.