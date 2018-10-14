Alanya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

ALINAN bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Saray Mahallesi'nde yaşayan Barış Ç. ve Kadir T. adlı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sırasında Atatürk Bulvarı üzerinde Mert Y. ile buluşan Kadir T. ve Barış Ç'nin bir süre görüştükleri ve kısa süre sonra buradan ayrıldıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler önce Kadir T'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında 1 gram esrar maddesi ele geçirilen Kadir T. gözaltına alındı. Ekipler aynı dakikalarda Kadir T. ve Barış Ç'nin Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi'nde bulunan evlerinde arama gerçekleştirdi. Bu adreslerden Kadir T'nin evinde yapılan aramada toplamda 32,19 gram esrar maddesi, 1 gram uyuşturucu skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 64 adet ağzı kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mert Y. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, Kadir T. ve Barış Ç. ise haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılarak sorguya alındı. İki zanlının sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 11:49