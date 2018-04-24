 Alanya'da zehir tacirlerine ceza yağdı

- Mehmet AL

ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan Erdal B, Mahmut Ç.Y, Mesut D, Muzaffer E, Okan D. ile avukatları katıldı. Bir diğer sanık Mehmet T, ise Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. 'Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını istediler. Mahkemeye heyeti, sanıklardan Mesut D'nin ‘üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından’ beraatına, diğer sanıklar Erdal B,'ye 15 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mahmut Ç.Y'a 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mehmet T'ye 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Muzaffer E'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 4 bin 500 TL ve Okan D'ye 10 yıl 5 ay hapis ve 3 bin 740 TL adli para cezası verildi. Sanıklara toplamda 57 yıl 11 ay hapis ve 19 bin 40 TL para cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

10 Temmuz 2017 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, jandarma, Okan D, (27), Mesut D, (26), Erdal B, (35), Muzaffer E, (27), Mahmut Ç.Y. (25) ve Mehmet T’yi (24) 'Uyuşturucu İmal Etmek ve Ticaretini Yapmak' suçundan gözaltına almıştı. Aynı operasyonda 25 kişiye ise 'Uyuşturucu Kullanmaktan' işlem yapılmıştı. Yapılan aramada bol miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.