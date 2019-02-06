Alanya'da zehir tacirlerine bir darbe daha

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışmada, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ferit G. ile Zelal B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini edinen polis ekipleri iki şahsı da görüp üst araması yaptı. Ferit G.'nin Oba Mahallesi'nde yapılan üst aramasında toplamda üzerinde 'Motor' ve 'Prada' yazan 92 adet Ecstasy hap ve 6 parça halinde 13,5 gram Esrar maddesi ele geçirilirken Zelal B'nin ve Ferit G'nin evlerindeyapılan aramada 43 gram Esrar ve 4,3 gram Kokain ele geçirildi. Adının Zeynettin A. olduğu belirlenen ve yine Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bir şahsın üst aramasında ise 5,7 gram Esrar ve 2 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Alanya'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyon sonrasında zehir tacirlerine bir darbe daha vurulmuş oldu.