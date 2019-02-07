Alanya'da zehir tacirlerine bir darbe daha

EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışmada, Adana nüfusuna kayıtlı Serhat D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini edinen polis ekipleri şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Evde bulunan Serhat D. ile Konya nüfusuna kayıtlı Hakan Ş'den üst aramasında 0,38 gram Eroin maddesi ele geçirilirken, yine evde bulunan Sakarya nüfusuna kayıtlı Erdoğan S.'nin üst aramasında ise 3 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Evde saklanmış halde bulunan 6 parça halinde 2,64 gram Eroin maddesi ve 3 parça halinde 2,3 gram Esrar maddesini de ele geçiren polis üç zanlıyı da gözaltına aldı. Hakan Ş. ve Erdoğan S. serbest bırakılırken Serhat D. ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.