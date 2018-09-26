Alanya'da zehir tacirleri 'Yunus' ekibinden kaçamadı

ALINAN bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bölgesi içerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan motorize yunus ekibi, bir iş yeri önünde 07 HKB 30 plakalı motosiklet üzerinde bekleyen Burak G. adlı şahıstan şüphelenerek üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada üzerinden, parça parça kağıtlara sarılı toplamda 5,25 gram esrar ve sigara paketi içerisinde sigara jelatinine sarılı vaziyette 21 adet uyuşturucu Ecstasy hap ele geçirildi. Burak G., “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Sorgusu süren zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.