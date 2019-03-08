Alanya'da zehir tacirine 8 yıl hapis!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 31 Ağustos 2018 tarihinde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM ekiplerinin, fiziki takibi sonrası Mahmutlar Mahallesi’nde Mücahit D.’nin (23) ticari amaçlı olarak uyuşturucu hap ve eroin maddesi bulundurduğu belirlendi. Mücahit D.’nin U.A. adlı kişiye 60 TL karşılığında 2 adet suboxone isimli uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, ikiliyi takibe aldı. Mücahit D. ile buluşan U.A., şüpheliden aldığı uyuşturucu karşılığında Mücahit D.’nin hesabına ATM üzerinden 60 TL gönderdi. Ödeme işleminin ardından harekete geçen jandarma, şüphelilere suçüstü baskın yaptı. Mücahit D., yakalanırken uyuşturucu satın alan U.A. ise olay yerinden kaçtı Jandarmayı karşısında gören şüpheli Mücahit D., sigara paketini yere attı. Durumu fark eden ekipler paketin içerisinde 4 gram eroin maddesi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mücahit D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklu yargılanan Mücahit D., son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası Mücahit D. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.