Alanya'da zehir taciri tutuklandı

Alanya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da zehir taciri tutuklandı
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Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Aydın Ş. (40) ile E.B'nin (17) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerden Aydın Ş. Şekerhane Mahallesi'nde, E.B. ise Güllerpınarı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Zanlılardan Aydın Ş'nin üzerinde 5 gram, kaldığı otel odasında yapılan aramalarda ise 57 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakılırken, Aydın Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 15:54
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