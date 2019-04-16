Alanya'da zehir taciri müşterisinin itirafıyla yakalandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılığın koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kızlar pınarı Mahallesi 1509. Sokak üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan iki şüpheli şahıs durduruldu. Hüseyin B. ve Savaş D. isimli şahısların üzerinde yapılan aramda 4,9 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar ele geçirilen esrar maddelerini Arda B.'den aldıklarını itiraf etmeleri üzerine Arda B. Cikcilli Mahallesinde bir otomobil içinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 31,8 gram esrar maddesi ele geçirilirken şahıslardan Hüseyin B. ve Savaş D. nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Arda B. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilecek.

