Alanya'da zehir taciri kıskıvrak

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 26 yaşındaki Çağdaş Y.’nin üst aramasını yaptı. Çağdaş Y’nin yapılan üst aramasında 10,95 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çağdaş Y.’nin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 46 yaşındaki Ali B. ise Saray Mahallesi’nde gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda Çağdaş Y. hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan; Ali B. hakkında ise, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak”suçundan işlem başlatıldı. Çağdaş Y. ve Ali B. adliyedeki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 14:53