Alanya'da zabıt katibinin katilinden şok eden itiraf

Mehmet AL - ÖZEL HABER

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya öldürülen Çetin Okatan'ın eşi, ağabeyi, çocukları ve avukatları katıldı. Mahkemede tutuklu sanık Ferhat Ç., tanıklar ve avukatların savunmaları kamera ile kayıt altına alınarak yapıldı. Kasten öldürme suçundan Tarsus cezaevinde tutuklu bulunan Ferhat C., SEGBİS bağlantısı ile ifadesi alındı.

'BENİM YERİME İHALELERE GİRECEKTİ'

Gazipaşa'da 20 Temmuz 2017 yılında Alanya Adliyesinden emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ı öldüren zanlı Ferhat Ç., yakalandıktan sonra 10 Eylül 2018 Tarihinde Gazipaşa Savcılığına verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı dört yıldır tanırım. Ben bu şahısla adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Çetin Okatan isimli şahsı ben öldürdüm. Ben kasıtlı olarak öldürmedim. Bizim olay mahalline gitme amacımız konuşmaktı. Olay mahalline sabah gittik bizim konuşma amacımız aramızda var olan ticari ilişkiydi."

CEZAEVİ FİRARİSİ İHALELERE SAHTE İSİMLE GİRMİŞ

Ferhat Ç., "Ben cezaevi firarisi olduğum için ihalelere kendim giremiyordum. Ben firari olduğum için Giray Hancıoğlu ismini kullanıyordum. Adliyeye girerken bana kimlik sorulmuyordu. Çetin Okatan yanıma gelerek beni alıyordu ve Alanya Adliyesine bu şekilde giriyordum. Çalıştığı yere ve odasına girebiliyordum." dedi.

ÇETİN OKATAN'A İHALELERE GİRMESİ İÇİN PARA VERDİM

"Gazipaşa'da taşındığımdan beri firari olduğum süreç içerisinde Alanya Adliyesine bu şekilde girebiliyordum. Çetin Okatan benim adıma ihaleye gireceğini belirttiğinden kendisine adliye içerisinde elden 50 bin TL, adliyenin karşısındaki kafede 190 bin TL, para verdim. Kendisi bana ihalelere girdiğini belirttiği tarihlerde ihalelere girmemiş. Zaten aramızdaki tartışma konusu buydu. Bu sebepten dolayı tartışıyorduk. Hasdere'de bulunan suyun olduğu köprü başındaki yere gitme ve konuşma teklifinde kendisi bulunmuştur." şeklinde ifadesini sürdüren Ferhat Ç. arından kararı bekledi.

ALANYA'DA İCRA MAHKEMELERİ İNCELENECEK

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti mahkemeye gelmeyen tanıkların dinlenmesine İcra Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Sulh Hukuk Mahkemelerindeki satışlara bu isimde bir kişinin katılıp katılmadığının sorulmasına ve Tarsus Cezaevinde tutuklu olarak yargılanan zanlı Ferhat Ç, tutukluluk halinin devamına duruşmanın 7 Kasım 2019 tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazipaşa'da 20 Temmuz 2017 yılında zabıt katibi Çetin Okatan’ı (50) tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı Ferhat Ç.(32) cinayet masası ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde 20 Temmuz 2017 tarihinde dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurulan bir erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Alanya Adliyesi'nden emekli 4 Temmuz tarihinden buyana kayıp olan zabıt katibi Çetin Okatan'a ait olduğunu tespit etmiş yapılan ayrıntılı çalışmada Çetin Okutan’ın en son 4 temmuz 2017 tarihinde Alanya’dan alacağını almak için daha önceden borç verdiği Gazipaşa ilçesinde kalan Ferhat Ç.’nin yanına geldiği ortaya çıkmıştı.



1 YIL SONRA YAKALANDI

Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri Ferhat Ç.’yi aramaya başladı. Bir yıldır her yerde aranan Ferhat Ç. 31 Ağustos 2018 yılınd Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldığı tespit edildi. Gelişmelerin ardından cinayet masası ekipleri otele şok baskın düzenledi. Bir yıldır kaçan Ferhat Ç. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ferhat Ç.’nin dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi 20 ayrı suçtan da arandığı. 2014 yılında cezaevinden firar ettiği ve hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.