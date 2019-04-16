Alanya'da yürekleri ağza getiren motosiklet kazası! 1 ağır yaralı

MEHMET AL

KAZA, saat 00.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nın (32) idaresindeki 07 HJD 04 plakalı motosiklet yağışlardan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Motosiklet yola savrulurken sürücü Ali K. ise asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Kafatasında kırıkların olduğu tespit edilen Ali K.’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 14:49