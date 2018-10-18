Alanya'da yürekleri ağza getiren kaza! Kim denetleyecek bu inşaatları? 

GÜLLERPINARI Mahallesi 25 mt. yol olarak bilinen Şevket Tokuş Caddesi üzerinde Antalya istikametine doğru seyir halinde devam eden. 07 E 3285 plakalı motosiklet sürücüsü çalışmaları devam eden inşaattan etrafa saçılan kumlar sebebiyle dengesini kaybederek yere yuvarlandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapılırken, yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaatın etrafında herhangi bir güvenlik önlemi önlemi alınmaması vatandaşlar tarafından tepki çekti ve vatandaşlar "Bu inşaatın güvenlik önlemi neden yok? Kim denetleyecek bunları" diyerek yetkililere seslendi.

Turizm sezonu boyunca güvenlik önlemi alınmaksızın çalışmaları devam eden inşaat, daha evvel Dim TV ekranlarına taşınmış ve yaşanması muhtemel tehlikeler yine gündeme getirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 09:58