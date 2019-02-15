Alanya'da yürekleri ağza getiren kaza! 1 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgilere göre, İrfan K., idaresindeki 07 LLB 28 plakalı otomobil ile 13 yaşındaki Mustafa Ö., idaresindeki elektrikli bisikletle Çıplaklı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Ö.,olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.