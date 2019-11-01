Alanya'da yürek yakan kaza! Bir anlık dikkatsizlik eşini hayattan kopardı
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde otomobille geri giderken fren yerine gaza basınca aracın arkasında bulunan 75 yaşındaki eşi Döndü Aydın'a çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi.
ASAYİŞ 31.10.2019, 11:57 31.10.2019, 23:30
Mehmet AL
OLAY, 30 Ekim günü saat 09.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki Enver A.., 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle geri giderken fren yerine gaza basması sonucunda aracın arkasında bulunan 75 yaşındaki eşi Döndü Aydın'a çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Döndü Aydın, 112 Sağlık ekiplerine haber verilmesi sonucunda, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca Döndü Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan koca Enver A.,alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.
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