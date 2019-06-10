Alanya'da yolda 40 dakika ambulans bekledi

OLAY Atatürk Caddesi üzerinde Sun Motel önünde gerçekleşti. Kaldırımda bisikletiyle seyir halinde giden vatandaş dengesini kaybederek duvara çarptı. Kolu kırılan vatandaş 112 acil servis ekiplerinin gelmesini bekledi. Bekleyişin 40 dakika sürmesiyle çevredeki vatandaşlar gelen ekiplere tepki gösterirken kazazede vatandaş hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen vatandaşın uzun süre yerde çaresizce ambulans beklemesi ise akıllarda kaldı.
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 20:59