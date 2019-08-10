Alanya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde Otobüsle Kamyonetin çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı
ASAYİŞ 08.08.2019, 21:29 08.08.2019, 22:08 Enes Subaşı
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Kaza Türkler Mahallesi İstikametinden Antalya istikametine giden Ebubekir T. yönetimindeki 07 H 5026 plakalı Otobüs D-400 karayolunda karşı yönden gelen Fuat K. kullandığı 34 VS 5905 plakalı Kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucunda kazada yaralanan Komyonet sürücüsü Fuat K, ve otobüste yolcu olan 12 kişi yaralandı. kaza yerine çok sayıda Ambulans sevk edilirken yaralılar Alanya'daki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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