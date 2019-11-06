Alanya'da yolcu otobüslerini taşlayarak terör estiren şüpheliler yakalandı!

Mehmet AL

OLAY, 22 Ekim’de gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya’daki bir firmaya ait Hatay seferi yapan şehirlerarası 7 otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili şüpheli Mustafa K. (38) ve Recep G.’yi (36), Alanya Otobüs Terminali'nde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.